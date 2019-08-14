Трамп откладывает пошлины на китайский экспорт

Во вторник Уолл-стрит ответил скачком курсов акций на реплику президента США Дональда Трампа о намерении отложить введение импортных пошлин на китайские товары. Акции восьмидесяти процентов компаний, представленных на американских финансовых рынках, пошли вверх.

Трамп объявил во вторник, что собирается отсрочить введение добавочных пошлин на широкий набор товаров китайского производства, что помогло отчасти развеять беспокойство инвесторов, опасавшихся серьезной торговой войны между странами и ее последствий для мировой экономики. К началу августа рыночные индексы упали почти на десять процентов с пика, достигнутого двумя неделями раньше. Падение усилилось после того, как администрация Трампа объявило о том, что Китай манипулирует своей валютой.

Эксперты отмечают, что в список товаров, которые подлежат тарификации в основном входят продукты сельского хозяйства и индустриального производства. В тарификационный перечень практически не попадает ничто из потребительских товаров: бытовой электроники и товаров повседневного спроса.



Отсрочку введения новых тарифов некоторые экономисты воспринимают также и признаком того, что в своей торговой политике Трамп обращает серьезное внимание на сигналы фондового рынка и, возможно, испытывает тревогу в связи с тем, что финансовые рынки не устраивает торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином. Это дает инвесторам основания полагать, что Трамп в конечном счете не доведет дело до торговой войны, что и привело к резкому росту рынков.



В прошлом году администрация Трампа ввела 10-процентный налог на многие категории товаров китайского производства, однако список был тщательно составлен так, чтобы сосредоточиться в основном на вещах, которые продаются предприятиям, а не на потребительских товарах. Весной администрация Трампа повысила этот тариф до 25 процентов, пригрозив позже поднять его еще на 10 процентов. Новая 10-процентная пошлина должна была вступить в силу 1 сентября, но сегодня была объявлена отсрочка по меньшей мере до середины декабря.