Американские дипломаты на Кубе стали жертвой "акустической атаки"

Американские дипломаты, работающие в Гаване, стали жертвой "акустической атаки", в результате у нескольких из них появились серьезные проблемы со слухом, повлекшие их отъезд из страны. Об этом в среду заявили официальные американские представители. В ответ на эти инциденты США выслали из страны двух кубинских дипломатов.

Согласно источникам, цитируемым американской прессой, осенью 2016 у нескольких работников посольства резко ухудшился слух, начались головные боли, схожие с симптомами, испытываемыми при сотрясении мозга. Несколько дипломатов были вынуждены вернуться в США для лечения, один из них потерял слух.

Причина этих проблем остается загадкой, но, как пишет газета "Вашингтон Пост", американские специалисты пришли к выводу, что американские дипломаты оказались жертвой действия некоего звукового устройства, работающего на частотах, не воспринимаемых человеческим ухом. Кто мог установить эти устройства, где, с какой целью пока неизвестно.

Кубинские власти были оповещены об этой проблеме в феврале. В официальном заявлении МИДа Кубы говорится о том, что Куба ведет тщательное расследование, которое находится на контроле у высшего руководства страны. Высылка двух кубинских дипломатов из США названа "неоправданной акцией". Американские представители говорят, что США потребовали сократить число кубинских дипломатов поскольку Куба не смогла обеспечить безопасность американских дипломатических представителей.