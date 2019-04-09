13 обвиняемых по делу о взятках для поступления в ВУЗы США признали вину

Федеральные прокуроры в Бостоне потребовали тюремные сроки для 13 человек, среди которых знаменитая актриса, признавших свою вину по обвинениям в попытке подкупа должностных лиц, которые должны были обеспечить приём их детей в престижные американские университеты.

Среди признавших свою вину - 56-летняя актриса Фелисити Хаффман, звезда телевизионного сериала "Отчаянные домохозяйки". Хаффман обвинили в выплате консультанту 15 тысяч долларов, замаскированных как благотворительное пожертвование. Он должен был организовать успешное преодоление вступительного теста ее дочерью и приём ее в престижный ВУЗ. Власти утверждают, что актриса обсуждала такой же вариант для своей младшей дочери, но в итоге решила отказаться. По выдвинутым обвинениям Хаффман и другим признавшим свою вину грозит тюремный срок до 20 лет, однако прокуроры сочли возможным требовать от 6 до 21 месяцев заключения по причине содействия следствию обвиняемыми.

Двое других обвиняемых - актриса Лори Локлин из сериала "Полный дом" и её супруг Моссимо Джаннулли не признали себя виновными. Локлин и Джаннулли обвиняются в выплате взяток в размере 500 тысяч долларов с тем, чтобы обе их дочери были приняты в Университет Южной Калифорнии, на основании их участия в соревнования по гребле, хотя ни одна из дочерей определенными видами спорта не занималась. Талантливые спортсмены, выступающие в командах американских университетов, поступают в элитные вузы без экзамена. По сообщениям американских СМИ, Локлин и её супруг, возможно, надеются, что им удастся заключить более выгодную сделку с прокурорами когда шум вокруг скандала утихнет.

Всего по так называемому делу «Операция университетского блюза» проходит более четырех десятков лиц. По утверждениям Федерального бюро расследований, сеть обмана и мошенничества охватывала ведущие университеты страны: Йельский, Джорджтаунский, Стэнфордский, университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Техасский университет. Федеральное расследование по этому делу продолжается уже более года.