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Блумберг выделит 500 миллионов долларов на борьбу с Трампом

Майкл Блумберг

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Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, основатель компании Bloомberg намерен потратить не менее 500 миллионов долларов личных средств на финансирование кампании противника Дональда Трампа в 2020 году, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники в Демократической партии. Не исключено, что этим соперником окажется он сам.

Пока Блумберг не принял решения относительно выдвижения своей собственной кандидатуры в президенты США от Демократической партии, но, как отмечают источники Politico, это нижний, а не верхний предел того, что готов потратить бывший мэр Нью-Йорка, чтобы нанести поражение действующему президенту. Эта сумма на 175 миллионов превышает расходы Дональда Трампа на весь избирательный цикл в 2016 году.

Вне зависимости от того, вступит ли сам Блумберг в президентскую гонку или поддержит номинанта Демпартии, он будет делать ставку на высокотехнологичную кампанию, основанную на подробнейших данных о миллионах избирателей и определении с их помощью выигрышной политической платформы.

“500 миллионов — это примерно 1 процент общего состояния Блумберга, – рассказал его помощник Кевин Шики. – Когда он в последний раз избирался в мэры Нью-Йорка, то потратил на свою кампанию 100 миллионов. А Нью-Йорк — это всего 3 процента общего населения Америки. Так что, 500 миллионов на общенациональную кампанию для него не так уж и много“.

По словам Блумберга, окончательное решение о том, баллотироваться ли ему в президенты, зависит только от его индивидуальной оценки собственных шансов, а не от того, вступит ли в борьбу за номинацию от Демократической партии вице-президент Джозеф Байден, чей электорат близок к блоку сторонников Блумберга.

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