Один из высших иранских генералов убит в Багдаде

Генерал Кассем Сулеймани, глава сил "Кудс", подразделения Корпуса стражей исламской революции, ответственного за специальные операции на территории иностранных государств, был убит в пятницу в результате воздушного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом первым сообшило государственное телевидение Ирака. Представитель Пентагона подтвердил, что это была американская военная операция, проведенная по распоряжению президента Трампа.

Вместе с Сулеймани был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Силами народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. Согласно источнику Associated Press, воздушный удар был нанесен после того, как самолет с Сулеймани на борту, прибывший из Ливана или из Сирии, приземлился в Багдаде. Несколькими часами ранее багдадский аэропорт был объектом ракетного удара.

Сулеймани считается одним из самых влиятельных фигур Корпуса стражей исламской революции и военных структур Ирана.

Удар по аэропорту был нанесен на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями. 27 декабря в результате ракетного удара по американской военной базе в Ираке был убит американец, работавший там контракту. В результате ответного американского удара были убиты 25 боевиков проиранской военной группировки. Днем позже ее члены организовали осаду американского посольства в Багдаде, уничтожив одно из помещений на его территории. Двухдневная осада посольства была снята в среду после того, как стало известно об отправке в регион 750 американских военнослужащих. Президент Трамп обвинил Иран в организации атак на американские объекты в Ираке. В четверг за несколько часов до воздушных ударов по аэропорту министр обороны США Марк Эспер заявил, что "условия игры изменились". Отныне, по его словам, на акты насилия со стороны проиранских группировок будет дан военный ответ.

Ожидается, что смерть Сулеймани повлечет ответные удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке со стороны Ирана и проиранских группировок.