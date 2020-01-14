Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник Госсекретарь США Майк Помпео.

В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью, озаглавленной "Восстановление стратегии сдерживания: пример Ирана", посвященной "восстановлению подлинной стратегии сдерживания" в отношении Ирана после того, как стратегия предыдущих администраций поощрила Тегеран к его "подрывной деятельности". "Ваш неприятель должен понимать, что мы не только располагаем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы в действительности готовы это сделать", - заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключившее в 2015 году так называемое ядерное соглашение с Ираном, которое, по его словам, придало смелости Тегерану.

Согласно Госсекретарю США Майку Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он упомянул поставки Украине боевого оружия, денонсацию Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий в отношении России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается разными странами. "Мы восстанавливаем значение понятия сдерживание", - подчеркнул Помпео.