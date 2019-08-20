Иран предостерегает США от захвата нефтяного танкера

Тегеран предостерег Вашингтон от захвата иранского супертанкера, который в воскресенье вечером покинул территориальные воды Гибралтара и направился, по некоторым данным, в греческий порт Каламата.

На борту танкера находится более 2 миллионов баррелей сырой нефти, а в сейфе капитана - почти миллион долларов наличными. Супертанкер Grace 1 был задержан властями Великобритании 4 июля по подозрению, что он везет нефть на переработку в Сирию в нарушение международных санкций. Спустя две недели Корпус стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его экипаж в нарушении правил международного судоходства. Британский танкер до сих пор остается под арестом.

США выразили «глубокое сожаление» в связи с решением властей Гибралтара отклонить просьбу США об аресте судна и освободить иранский танкер после того как Тегеран, по сообщениям, поручился, что танкер не будет разгружаться в портах находящихся в санкционных списках Евросоюза.

Ордер на арест танкера был обнародован Министерством юстиции США в пятницу на основании того, что Иран «незаконно использует» американскую финансовую систему для обеспечения запрещенных международными санкциями поставок иранской нефти в Сирию, а также в нарушение антитеррористического законодательства и законов о борьбе с отмыванием денег. С апреля 2019 года США включили Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Порт Каламаты указан только как порт захода, иранские власти отказались назвать конечную точку назначения по причине санкций. На пресс-конференции в Хельсинки министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что США пытаются запугивать потенциальных покупателей иранской нефти, но в то же время выразил надежду, что освобождение судна приведет к снижению напряженности в Персидском заливе.

По расписанию танкер должен прибыть в порт Каламаты 26 августа. По сообщениям СМИ, власти Греции еще не получили официального уведомления о прибытии танкера. Порт Каламаты обычно обслуживает круизные суда и не приспособлен для разгрузки нефтепродуктов.

Перед отходом из Гибралтара на судне был поднят иранский флаг (до этого танкер плавал под флагом Панамы), а само оно переименовано в Adrian Darya.