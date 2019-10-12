Глава Пентагона: США не перестали поддерживать курдов в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу о том, что Соединенные Штаты не отказались от поддержки Сирийских демократических сил - военных подразделений курдов, действующих на севере Сирии и продолжают сотрудничество с ними.

"Мы не забросили курдов. Никто не давал зеленого света этой операции Турции", - заявил Марк Эспер во время пресс-конференции в Пентагоне. В последние дни президент США Дональд Трамп стал объектом масштабной критики в Соединенных Штатах за свое внезапное решение передислоцировать 50 американских военнослужащих, находившихся на пограничной с Турцией территорией, контролируемой курдами и проводивших совместное с курдами патрулирование. Через три дня после этого решения, принятого Дональдом Трампом во время воскресного телефонного разговора с президентом Турции Эрджепом Эрдоганом по его просьбе, Турция начала военные операции на сирийской территории, удерживаемой курдами-союзниками США. Официальная цель операции - создание так называемой полосы безопасности вдоль границы Турции. Критики Дональда Трампа заявляют, что Вашингтон забросил своих союзников и негласно санкционировал турецкую операцию в Сирии.

"Мы выступаем против и крайне разочарованы решением Турции начать индивидуальное военное вторжение в северную Сирию. Эта операция угрожает нашим партнерам и приведет к дальнейшей дестабилизации региона, - заявил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, американские представители убеждали турецкую сторону не начинать давно планировавшуюся операцию. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подчеркнул, что американские спецподразделения остаются на приграничной с Турцией территории Сирии, и об этом известно турецким военным.

Через несколько часов после пресс-конференции Пентагон сообщил о том, что по позиции американских солдат рядом с городом Кобани на севере Сирии был нанесен удар. Турецкие представители заявили, что удар был нанесен по ошибке.