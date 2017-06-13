Министр обороны США: Пхеньян - наибольшая угроза безопасности в мире

Северная Корея представляет в данный момент наибольшую и реальную угрозу миру и безопасности во всем мире, заявил в Конгрессе министр обороны США Джим Мэттис.

"Темпы и масштабы продолжающихся работ по созданию Северной Кореей ядерного оружия и средств его доставки возросли", - заявил министр обороны США. Это, по его словам, "представляет ясную и реальную опасность для всех". Джим Мэттис подчеркнул, что создание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способной поразить континентальные Соединенные Штаты является лишь делом времени. Сомнений в том, что Пхеньяну удастся создать такое оружие нет.

Во время выступления в комитете Конгресса по делам вооруженных сил министр обороны США также заявил, что нет никаких признаков готовности Владимира Путина установить "позитивные отношения" с Соединенными Штатами. "Владимир Путин выбрал роль стратегического конкурента", - сказал Джим Мэттис.