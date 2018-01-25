CША ввели новые санкции против Северной Кореи

США ввели в среду новые санкции против физических и юридических лиц в Северной Корее с целью ужесточить экономическую и финансовую изоляцию северокорейского режима, создающего ядерное оружие и средства его доставки.

Объектом санкций, согласно заявлению американского Министерства финансов, подвергнутся торговые компании, организации, осуществляющие морские перевозки, а также лично министр нефтепромышленности КНДР. Вашингтон, кроме того, просит Россию и Китай выслать работающих в их столицах представителей правящей партии Северной Кореи, которые в обход резолюций Совета безопасности ООН организуют поставки в Северную Корею химических материалов и оборудования, и перевод денежных средств.

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер вела на днях переговоры в Пекине, Гонконге, Токио и Сеуле о мерах борьбы с подставными фирмами, через которые северокорейский режим финансирует производство военной техники. В результате, санкциям были подвергнуты две китайские торговые компании.

В то же время Дональд Трамп выразил готовность вести прямые переговоры с Ким Чен Ыном и положительно отозвался об усилиях Сеула и Пхеньяна разрядить напряженность на Корейском полуострове в преддверии зимней Олимпиады.

Соединенные Штаты вправе арестовывать активы частных лиц и организаций, подвергнутых санкциям, и запрещать американцам вступать в деловые отношения с ними.