Дональд Трамп предлагает «защитить» Ким Чен Ына

Президент США Трамп обещает предоставить «защиту» лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, если он согласится на ядерное разоружение, но одновременно предупреждает его о серьезных последствиях, если договоренность не будет достигнута.

«Ким получит исключительно надежные гарантии», - заявил Трамп, имея в виду конкретные заверения, что США не будут участвовать в каких-либо акциях, направленных на свержение северокорейского режима, а наоборот предоставят ему крупную экономическую помощь. Заверения президента США последовали через несколько дней после того, как из Пхеньяна прозвучали заявления, свидетельствующие о возможности отказа Кима от запланированной встречи с Трампом.

Трамп разошелся со своим помощником на национальной безопасности Джоном Болтоном, который заявил на днях, что США в начале нулевых быстро отменили санкции против Ливии, убедившись, что она свернула свои ядерные проекты, и что такой же сценарий возможен в случае Северной Кореи. «Это совсем другой случай. Ливии мы не давали никаких гарантий безопасности», - указал президент Трамп. Трамп, однако, добавил, что «ливийская модель» может оказаться актуальной, если Соединенные Штаты и Северная Корея не придут к соглашению о денуклеаризации. Одновременно Дональд Трамп заверил, что в случае согласия на ядерное разоружение Ким будет продолжать руководить Северной Кореей, которая станет богатой страной.

Дональд Трамп выразил также надежду на то, что, если Ким в последний момент усомнится в целесообразности встречи, Китай приложит усилия к тому, чтобы развеять его сомнения.