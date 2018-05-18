Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Дональд Трамп предлагает «защитить» Ким Чен Ына

Президент США Трамп обещает предоставить «защиту» лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, если он согласится на ядерное разоружение, но одновременно предупреждает его о серьезных последствиях, если договоренность не будет достигнута.

«Ким получит исключительно надежные гарантии», - заявил Трамп, имея в виду конкретные заверения, что США не будут участвовать в каких-либо акциях, направленных на свержение северокорейского режима, а наоборот предоставят ему крупную экономическую помощь. Заверения президента США последовали через несколько дней после того, как из Пхеньяна прозвучали заявления, свидетельствующие о возможности отказа Кима от запланированной встречи с Трампом.

Трамп разошелся со своим помощником на национальной безопасности Джоном Болтоном, который заявил на днях, что США в начале нулевых быстро отменили санкции против Ливии, убедившись, что она свернула свои ядерные проекты, и что такой же сценарий возможен в случае Северной Кореи. «Это совсем другой случай. Ливии мы не давали никаких гарантий безопасности», - указал президент Трамп. Трамп, однако, добавил, что «ливийская модель» может оказаться актуальной, если Соединенные Штаты и Северная Корея не придут к соглашению о денуклеаризации. Одновременно Дональд Трамп заверил, что в случае согласия на ядерное разоружение Ким будет продолжать руководить Северной Кореей, которая станет богатой страной.

Дональд Трамп выразил также надежду на то, что, если Ким в последний момент усомнится в целесообразности встречи, Китай приложит усилия к тому, чтобы развеять его сомнения.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG