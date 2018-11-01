США в сентябре обошли Россию по производству нефти

В сентябре Соединенные Штаты обошли Россию по производству нефти, доведя добычу до 11,346 миллиона баррелей в день, сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на американское федеральное управление энергетической информации. Россия в среднем добывала 11,21 миллиона баррелей.

За год добыча нефти в США выросла на рекордные 2,1 барреля в день в результате резкого роста цен углеводородов, стимулировавшего инвестиции в сланцевые месторождения в Техасе, Колорадо и некоторых других штатах. Производство значительно выросло и на самом крупном в США месторождении в штате Нью-Мексико.

Это лидерство пока может быть недолгим, поскольку Россия и Саудовская Аравия наращивают добычу нефти, чтобы нейтрализовать резкое снижение экспорта нефти из Ирана, против которого возобновлены американские санкции. Тем не менее, по прогнозам, к 2030 году в США будет производиться около 16 с половиной миллионов баррелей нефти в день. Американская нефть будет все более значительным фактором на мировых рынках. Согласно аналитикам Citigroup, к следующему году отечественные производители полностью удовлетворят нужды США в нефти и нефтепродуктах и будут экспортировать более значительные объемы своей продукции.

США уже несколько лет являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире. В 2009 году Соединенные Штаты превзошли Россию по добыче природного газа.