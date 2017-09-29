Министр здравоохранения США ушел в отставку на волне критики

В пятницу министр здравоохранения США Том Прайс объявил об уходе в отставку. В течение нескольких дней он был объектом резкой критики за использование чартерных и военных самолетов для служебных полетов внутри страны и за рубеж.

История началась после публикации в издании Politico данных из доклада главного ревизора министерства, из которого следовало, что перелеты министра на частных и государственных самолетах обошлись американским налогоплательщикам в 500 тысяч долларов. Несколько раз министра сопровождала супруга. В одном случае Том Прайс воспользовался чартерным самолетом для полета из Вашингтона в Филадельфию, которые находятся друг от друга на расстоянии менее 200 километров и куда можно легко добраться на автомобиле или поезде.

Согласно правилам, американские госслужащие, включая министров, должны в своих поездках выбирать наименее дорогостоящий вариант передвижения, исключая чрезвычайные ситуации. Двое предшественников Прайса на посту министра объявили, что они никогда не нанимали частных самолетов для служебных поездок. Министр получал специальное разрешение на использование военных самолетов от Белого дома.

После появления статьи в Politico Том Прайс объявил о том, что возместил стоимость своих собственных перелетов и полетов супруги на частных самолетах и заявил, что он намерен продолжать работу в должности министра. Однако в четверг президент Дональд Трамп заметил, что эта история "выглядит нехорошо". Согласно американской прессе, президент Трамп был недоволен работой Тома Прайса. Он рассчитывал, что Прайсу, профессиональному врачу, который был конгрессменом в течение 12 лет удастся убедить законодателей поддержать законопроект, предусматривающий демонтаж системы медицинского страхования, созданной в президентство Барака Обамы.