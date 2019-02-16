Сенат интересуют встречи Торшина и Бутиной с министрами Обамы

Финансовый комитет американского Сената начал расследование обстоятельств встреч тогдашнего заместителя председателя Банка России Александром Торшина с высокопоставленными представителями администрации Барака Обамы. Встречи произошли в 2015 году.

Цель расследования – установить, как Россия пыталась влиять на политический процесс в Соединенных Штатах, заявили председатель Финансового комитета Сената республиканец Чарльз Грассли и его заместитель демократ Рон Уайден.

Как сообщает Reuters, Торшина на встречах с американцами сопровождала его протеже Мария Бутина, которая была арестована в Вашингтоне летом прошлого года за незаконную лоббистскую деятельность в пользу России. Она признала себя виновной и сотрудничает со следствием. Александр Торшин также стал объектом американских санкций. По данным американской прессы, опекая Бутину, он действовал в тесном контакте с представителями российского руководства.

С американской стороны в этих встречах участвовали Стэнли Фишер и Натан Шитс, тогдашние заместитель председателя Центрального банка США и заместитель министра финансов США. Организовал эти контакты директор исследовательского Центра национальных интересов в Вашингтоне эмигрант из России Дмитрий Саймс.

Сенаторы требуют от Саймса документы, относящиеся к встречам с россиянами. Ему на днях направлен письменный запрос. Соответствующие письма были отправлены также министру финансов Стивену Мнучину и председателю Федерального резервного банка Джерому Пауэллу. «Вызывает беспокойство, что Бутиной и Торшину удалось получить доступ к высокопоставленным лицам в правительстве, ответственным за американскую экономическую и монетарную политику для того, чтобы, как сообщается, обсудить американо-российские экономические отношения» – говорится в письме. Министерство финансов США согласилось ответить на вопросы сенаторов.