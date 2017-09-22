Избирательные комиссии в 21 штате были объектом кибератак

Министерство внутренней безопасности США официально известило руководство 21 штата, что их системы компьютерной регистрации избирателей были объектом хакерских атака незадолго до президентских выборов 2016 года.

В большинстве случаев хакерам не удалось получить доступ к компьютерам избирательных комиссий. Они смогли взломать компьютерные сети в нескольких штатах, но, как утверждают американские правительственные эксперты, не добрались до систем, занимающихся подсчетом голосов.

Министерство внутренней безопасности не сообщило об источнике этих атак, но представители трех штатов заявили прессе, что следы ведут в Россию. Избирательная комиссия Висконсина, одного из штатов, подвергшегося атаке, сообщила, что за ней стоят "российские правительственные киберактеры".

Первые сообщения о кибератаках на компьютеры избирательных комиссий в различных штатах появились около года сейчас, но лишь сейчас федеральные власти официально подтвердили этот факт. Заместитель председателя сенатского комитета по делам разведки демократ Марк Уорнер подверг критике министерство внутренней безопасности за эту задержку: "Наши выборы - фундамент демократии и министерство внутренней безопасности должно сообщать штатам и муниципалитетам об атаках на их избирательные системы без промедления".