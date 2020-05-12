В Конгресс США внесен законопроект в поддержку политзаключенных в России

В понедельник в Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, в котором осуждается использование тюремного заключения в качестве меры преследование российскими властями независимых журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и религиозных организаций.

В законопроекте, инициаторами которого стали руководители комитета по международным делам Палаты представителей демократ Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, говорится о трехстах политических заключенных, находящихся в тюрьмах и под домашним арестом в России и упоминаются имена шестерых: Алексея Пичугина, Игоря Рудникова, Константина Котова, Анастасии Шевченко, Юрия Дмитриева и Денниса Кристенсена. Резолюция основана на данных, собранных Госдепаратаментом, ОБСЕ, международными правозащитными организациями и обществом "Мемориал".

В документе содержится призыв к властям России безотлагательно освободить из-под стражи людей, признанных политзаключенными обществом "Мемориал". Американские законодатели также предлагают госсекретарю и министру финансов США использовать свои полномочия в рамках "Акта Магнитского" и подвергнуть санкциям российских официальных лиц, причастных к политическим преследованиям.

"Правда - это то, чего Владимир Путин боится больше всего, - заявил конгрессмен Майкл Маккол. - Президент России превратил закон в инструмент преследования. Он заставляет журналистов замолчать, угрожает политическим оппонентам... Мы, американцы, не должны бояться возвысить свои голоса в защиту тех, чьи голоса были заглушены".