СМИ: США и Россия проведут переговоры о новом ядерном договоре

Представители США и России встретятся в среду в Женеве с целью оценить перспективы заключения нового договора об ограничении ядерных вооружений, соглашения, к которому впоследствии может присоединиться Китай. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа.

Белый дом надеется, что в результате переговоров на уровне заместителей министров иностранных появится больше ясности относительно намерений Кремля и взглядов российского руководства на возможность заключения трехстороннего соглашения об ограничении ядерных арсеналов с участием Китая. О желательности такого договора, которым бы регулировались все типы ядерного оружия неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. Дональд Трамп поднимал этот вопрос во время встреч с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем во время саммита "Группы двадцати" в Осаке в июне.

Согласно источнику агентства Reuters в Белом доме, на встрече в Женеве не планируется обсуждать Договор о запрете ракет средней и меньшей дальности, в нарушении которого США обвинили Россию и который был денонсирован Вашингтоном. Американская делегация не планирует обсуждение продления договора СНВ-3, действие которого прекращается в феврале 2021 года. Президент Трамп, по его словам, делает ставку на договор "нового поколения" с участием трех стран.