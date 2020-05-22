СМИ: США и Россия готовы говорить об ограничении ядерных арсеналов

Представители США и России планируют встретиться для обсуждения американского предложения о заключении масштабного договора об ограничении ядерных арсеналов, участником которого, по мнению Вашингтона, должен стать Китай, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Встреча между специальным представителем президента Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым знаменует собой первую официальную попытку администрации Трампа начать переговоры о подготовке договора, который может заменить договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале будущего года. Встреча, по-видимому, пройдет в Вене, сейчас завершается работа над ее повесткой. "Мы согласились, что как только представится возможность, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы соберемся для переговоров", - сообщил непоименованный американский представитель.

Согласно американскому источнику, Соединенные Штаты будут настаивать на заключении трехстороннего договора с участием Китая, несмотря на однозначный отказ Пекина от участия в переговорах об ограничении ядерных вооружений. Маршалл Биллингсли, как сообщает газета Wall Street Journal довел до сведения российской стороны, что США ожидают, что Москва убедит Пекин в необходимости присоединиться к переговорам. В качестве инструмента убеждения могут использоваться дипломатическое и экономическое давление.

Вашингтон также хочет, чтобы объектом договора стали все ядерные боезаряды, в том числе тактические и находящиеся на долгосрочном хранении.

Действие Договора СНВ-3 может быть продлено на пять лет. Вашингтон готов пойти на такое продление в случае начала серьезных трехсторонних переговоров, у которых будет шанс завершиться успехом.