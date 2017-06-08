Сенат США возобновляет попытки ввести новые санкции против Кремля

Руководители Республиканской и Демократической фракций в Сенате США активно обсуждают возможность расширения или кодификации существующих санкций против российских граждан и корпораций. Согласно американской прессе, соответствующие меры могут быть одобрены в недалеком будущем.

Сенаторы от обеих партий намерены включить новые санкции в качестве дополнения в уже существующий законопроект, которым предусматриваются санкции против Тегерана в наказание за создание баллистических ракет. В четверг поддержку этой инициативе выразил глава республиканского большинства в Сенате Митч Маконнел. По словам сотрудников Сената, влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм вместе с главой демократов в Сенате Чаком Шумером пытаются обеспечить поддержку этой меры со стороны коллег-законодателей. Сам Шумер заявил в четверг о том, что демократы вряд ли поддержат билль о новых санкциях против Ирана, если в него не будет включен "сильный эффективный пакет санкций" в отношении России.

Какие санкции могут быть включены в этот пакет пока неизвестно. Сенат может либо законодательно утвердить уже существующие меры, введенные серией президентских указов, либо ввести новые санкции. Многие американские законодатели публично заявляют о необходимости решительно ответить на поддержку Кремлем сепаратистов на востоке Украины, вмешательство в американские президентские выборы и участие в сирийском конфликте на стороне режима Башара Асада.