В Конгрессе возобновлена работа над законом о санкциях против Кремля

Конгресс США может возобновить работу над законопроектом о санкциях против российских граждан и российских компаний в ближайшие дни, сообщает информационное агентство Reuters.

Оно ссылается на источники в Конгрессе, согласно которым между законодателями-республиканцами и демократами в Палате представителей ведутся интенсивные дискуссии, результатом которых может стать компромиссный законопроект, предуматривающий узаконивание существующих санкций, введение санкций за нарушение прав человека, кибератаки и создание базиса для санкций в отношении российской горнодобывающей, металлургической отраслей промышленности, железнодорожного и морского транспорта. Соответствующий вариант законопроекта уже одобрен Сенатом, но его движение в Палате представителей было приостановлено из-за разногласий законодателей по некоторым неприниципиальным пунктам этого документа. Против законопроекта решительно выступает администрация Дональда Трампа, настаивающая на том, что он создаст серьезные трудности в отношениях с Россией.

Появившаяся в последние дни информация о встрече сына президента Трампа Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом, которая якобы располагала документами, компрометирующими Хиллари Клинтон, придала новый импульс работе над законопроектом. Стэнли Хоер, один из руководителей фракции Демократической заявил, что этот документ может быть представлен к голосованию уже на нынешней неделе. Эд Ройс, республиканец, глава комитета Палаты представителей по международным делам сообщил, что он представит свой собственный законопроект, предусматривающий санкции против России, если существующему варианту этого билля не будет дан ход.