New York Times: осведомитель ЦРУ был внедрен десятилетия назад

В понедельник вечером газета Thew New York Times, ссылаясь на свои источники в американской разведке, подтвердила информацию о том, что высокопоставленный российский чиновник, завербованный ЦРУ несколько десятилетий назад, был вывезен из России, поскольку ему могла грозить опасность разоблачения. Несколькими часами раньше первым​ об этой истории сообщил телеканал CNN.

Согласно New York Times, этот человек не входил в ближайшее окружение Владимира Путина, но встречался с ним регулярно, и, самое главное, имел доступ к правительственному аппарату, где принимались важные государственные решения. Именно этот осведомитель, согласно газете, был источником данных, позволивших сделать вывод о том, что российская операция по вмешательству в американские президентские выборы проходила под личным руководством и по распоряжению Владимира Путина, что Путин отдал распоряжение о взломе незадолго до выборов электронной почти Национального комитета демократической партии.

Имя этого человека и его нынешнее местонахождение не разглашается, поскольку ему может угрожать серьезная опасность. Согласно информации New York Times, ЦРУ предложило осведомителю срочно покинуть Россию, опасаясь, что в СМИ появилось достаточно информации, которая может помочь российской контрразведке разоблачить его. Он отверг первое предложение, что вызвало подозрения, что он может быть двойным агентом, однако на второе предложение об организации его побега из России он ответил согласием. Газета опровергает данные CNN, что разведслужбы опасались, что данные о работе секретного агенте могут быть случайно разглашены. Разведка опасалась публикаций в американской прессе. Осведомитель покинул Россию в 2017 году.

Газета утверждает, что это решение положило конец деятельности в России одного из самых ценных источников информации. Его отсутствие уже было ощутимо в 2018 году, когда американские спецслужбы пытались нейтрализовать российские операции в период промежуточных выборов в Конгресс. "Оно лишило руководителей американской возможности взглянуть на ситуацию изнутри России, в то время, как они искали свидетельства вмешательства Кремля в выборы 2018 года в президентские выборы будущего года", - пишет газета