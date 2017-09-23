Вашингтон признает важность договора СНВ-III

Администрация Дональда Трампа признает важность американо-российского Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщило в пятницу со ссылкой на непоименованного высокопоставленного сотрудника администрации информационное агентство Reuters.

Как пишет Reuters, это заставляет предположить, что СНВ-III не только останется в силе до 2021 года, когда его срок его действия должен истечь, но может быть продлен на пять лет. Это заявление стало неожиданностью, поскольку, согласно данным Reuters, Дональд Трамп в своем первом телефонном разговоре с Владимиром Путиным критиковал договор СНВ-III, говоря, что его условия более благоприятны для России. По словам еще одного высокопоставленного представителя Белого дома, администрация Трампа не собирается досрочно прекращать действие этого договора.

Ранее представители руководства США, включая министра обороны Джима Мэттиса, подвергали сомнению приверженность России выполнению своих договорных обязательств, утверждая, что она нарушила советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договором о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанным президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году, предусматривается уменьшение обеими странами до 1550 числа ядерных боезарядов и сокращение числа ракет и стратегических бомбардировщиков.