Американский командующий резко критикует действия России в Сирии

Россия разжигает конфликт в Сирии с тем, чтобы представить себя в роли миротворца, заявил во вторник на слушаниях в Конгрессе командующий американскими силами на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел.

Генерал выступил с резкой критикой поведения Кремля в Сирии, назвав "дестабилизирующими" действия России, направленными не на полное уничтожение террористической группировки ИГ, а на "сохранение собственного влияния и контроля за исходом" конфликта.

"Я вполне серьезен, когда говорю, что они одновременно играют роль поджигателя и пожарного. Они раздувают напряженность, а затем пытаются разрешить конфликт в свою пользу", - подчеркнул генерал Джозеф Вотел. По его мнению, Москва пытается предложить альтернативы мирным инициативам Соединенных Штатов и их союзников с целью ограничить американское влияние в Сирии и Афганистане. Генерал призвал Москву "признать", что она неспособна или не желает играть конструктивную посредническую роль в Сирии.

Командующий американскими силами на Ближнем Востоке обвинил Россию в том, что, используя военные действия для демонстрации и испытания новых вооружений, она "зачастую не обращает внимания на сопутствующий ущерб и жертвы среди мирного населения". Генерал Вотел также подтвердил готовность США поддержать своих "партнеров", которые действуют в Сирии. "Мы будем действовать вместе до завершения этой битвы", - сказал генерал, имея в виду "Сирийские демократические силы".