Ведущие интернет-фирмы дадут показания в Конгрессе США

Руководители ведущих американских интернет-компаний Google, Facebook и Twitter приглашены дать показания на слушаниях в Конгрессе об использовании их сайтов Россией для вмешательства в американский избирательный процесс.

Первые слушания в сенатском комитете по иностранным делам пройдут 1 ноября. Законодатели хотят получить от фирм информацию о том, что им известно о рекламной кампании, финансируемой Москвой, в ходе которой на их сайтах и в социальных сетях от имени американских пользователей помещалась реклама, содержавшая фальшивые сведения, целью которой был раскол американского электората.

Особое внимание к этому аспекту российских пропагандистских усилий в США было привлечено после публичного признания руководства Facebook. Оно заявило, что в социальной сети во время американской президентской кампании было размещено около 3 тысяч политических рекламных объявлений, рассчитанных на американскую аудиторию, пользователями из России, скрывавшимися под вымышленными именами.

В американской прессе также появились сообщения о том, что Twitter является инструментом, с помощью которого Кремль активно распространяет фальшивую информацию в интернет-пространстве.