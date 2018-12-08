Прокуратура США: новые данные о российском расследовании

В пятницу американская федеральная прокуратура и специальный прокурор Роберт Мюллер обнародовали документы, где говорится о прежде неизвестных данных о контактах человека из окружения кандидата Дональда Трампа с российскими представителями.

В специальном обращении к суду, который должен в ближайшие дни вынести приговор Майклу Коэну, бывшему многолетнему адвокату Дональда Трампа, специальный прокурор Роберт Мюллер призывает судью проявить снисхождение в ответ на значительную помощь, оказанную Коэном в расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс. В частности, Майкл Коэн рассказал о том, что еще в 2015 году человек близкий к российским властям предлагал устроить встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, которая могла "помочь не только в политической и в сфере предпринимательства". Известно, что в тот момент Дональд Трамп пытался организовать возведение небоскреба в Москве. Коэн также предоставил специальному прокурору "важную и полезную информацию" о контактах в последние два года с людьми из окружения президента Трампа.

Согласно письму федеральной прокуратуры в Нью-Йорке, также расследовавшей обвинения против Коэна, он предоставил информацию о том, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании был прямо причастен к организации выплат значительным сумм двум женщинам, которые намеревались публично рассказать об своих интимных отношениях с кандидатом в президенты.

В еще одном письме к суду, обнародованном в пятницу, специальный прокурор Роберт Мюллер пишет о том, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, согласившийся сотрудничать со следствием, в действительности предоставлял ложную и неполную информацию. Ложные сведения в основном касались контактов Манафорта с Константином Килимником, представителем его лоббистской фирмы на Украине. Почти все обвинения, выдвинутые против Пола Манафорта, касаются его деятельности в качестве лоббиста на Украине.