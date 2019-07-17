Россия отказала в выдаче виз учителям англо-американской школы в Москве

По сообщению New York Times, российские власти отказали в выдаче рабочих виз 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, где обучаются дети дипломатов и предпринимателей из 60 стран. Ссылаясь на американские источники, газета отмечает, что эта мера, возможно, является попыткой Кремля оказать политическое давление на Соединенные Штаты путем сокращения возможностей обучения для детей дипломатов.

Учителя, которым было отказано в визах, составляют, примерно, пятую часть преподавательского состава школы, где учатся преимущественно дети дипломатов США, Великобритании и Канады. New York Times пишет, что конкретные причины для отказа в визах не сообщаются, но что англо-американская школа в Москве и раньше была потенциальным объектом возмездия со стороны российских властей.



После того, как администрация президента Барака Обамы ввела санкции против России в конце 2016 года за вмешательство в президентские выборы в США, высокопоставленный американский представитель заявил каналу CNN, что закрытие школы может попасть в перечень ответных мер Кремля.

Президент России Владимир Путин, однако, отложил ответную реакцию, пишет New York Times после того, как Майкл Флинн, назначенный советником президента Трампа по национальной безопасности, призвал российского посла в Вашингтоне, Сергея Кисляка не спешить с ответом. Кремль в конечном итоге ответил на санкции в том же 2016 году выдворив ряд американских дипломатов, однако англо-американская школа не попала в список ответных мер.

New York Times цитирует Алексиса Родзянко, президента Американской торговой палаты в России, который считает, что нехватка преподавательского персонала в школе приведет к вынужденному отчислению школьников и, соответственно, к возможным отказам со стороны дипломатов или предпринимателей из западных стран работать в Москве. По словам Родзянко, российское правительство пытается оказать давление на Вашингтон с тем, чтобы американцы отменили часть санкций и вернули в пользование принадлежащие России два дачных поместья в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые были закрыты в 2016 году.