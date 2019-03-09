Американские футболистки судятся, требуя равной оплаты с мужчинами

В канун 8 марта женская сборная США по футболу подала судебный иск против футбольной федерации США обвинив руководящий орган в «дискриминации по признаку пола» и требуя равной оплаты с мужской коммандой. Сразу после подачи судебного иска в суде в Лос Анджелесе мужская сборная выступила с заявлением в их поддержку.

Женская команда США является действующим чемпионом мира, прежде она еще два раза обладала чемпионским титулом. В судебном иске указывается, что игроки женской сборной получили в среднем менее трети заработка мужчин, выиграв футбольный чемпионат в 2015 году, несмотря на то, что мужская футбольная сборная США проиграла еще в одной шестнадцатой финала. Мужская команда США никогда не выходила даже в полуфинал чемпионатов мира.

Все 28 членов женской команды подали групповые иски, в которых также говорится о дискриминации в отношении условий для тренировок, инструктажа, лечения и условий поездок. Новая судебная тяжба похожа на предыдущую в 2016 году когда пять игроков женской сборной подали в суд жалобу, связанную с дискриминацией в оплате труда. Решение по тому делу не было достигнуто, и теперь оно передано в федеральный суд.



Как отмечают эксперты, некоторые различия в оплате футболистов и футболисток связаны на самом деле с Международной федерацией по футболу (ФИФА), а не с американским футболом. 32 мужские команды, принимающие участие в чемпионате мира организуемом ФИФА, получают 400 миллионов долларов финансирования. В то же время 24 женских команд получают в общей сложности всего 30 миллионов долларов.