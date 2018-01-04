США впервые с 2003 года стали лидером по космическим запускам

В 2017 году впервые с 2003 года Соединенные Штаты значительно опередили другие страны по числу космических запусков. С американских космодромов было запущено 29 ракет-носителей. Все запуски были успешными.

Россия в прошлом году осуществила 20 запусков, Китай - 19. У Китая и России было по одному неудачному запуску. С 2003 по 2015 год Россия была лидером по числу ракет, отправленных в космос. В 2016 году она уступила лидерство США и Китаю. На долю США пришлось в прошлом году больше трети всех запусков в основном благодаря активности частной коммерческой компании SpaceX, чья ракета-носитель Falcon-9 выводила на орбиту космические аппараты 18 раз.

По словам представителей SpaceX, в нынешнем году она намерена наполовину увеличить число запусков. По данным прессы, государственная китайская космическая корпорация ставит целью произвести в 2018 году 35 запусков. Ракета-носитель Falcon-9 составила серьезную конкуренцию российским ракетам. Американские эксперты не прогнозируют заметного увеличения космических запусков Роскосмосом.

В ближайшее время SpaceX может стать серьезным игроком на рынке запусков пилотируемых космических кораблей. Компания намерена провести первый испытательный запуск корабля Dragon-2 с двумя астронавтами на борту летом нынешнего года.