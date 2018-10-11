В США - крупнейшее за 8 месяцев падение курсов акций

В среду на американских финансовых рынках произошло самое крупное за восемь месяцев падение акций. Основные биржевые индексы - Dow Jones и S&P 500 - упали более, чем на 3 процента, индекс NASDAQ, в котором в основном представлены компании из индустрии высоких технологий и интернета, потерял более 4 процентов.

Резкое падение курсов акций наблюдатели связывают с растущими опасениями относительно последствий подъема учетной ставки американской Федеральной резервной системой - американским центральным банком. Больше девяти лет центральный банк страны держал учетную ставку на беспрецедентно низком уровне, стимулируя экономику США, впавшую в длительную рецессию после финансового кризиса 2008 года. В первых кварталах нынешнего года экономический рост в Соединенных Штатах превысил 4 процента, чему способствовало снижение налогов, предпринятое Конгрессом по инициативе президента Трампа. Курсы акций за десять послекризисных лет выросли почти в четыре раза, за полтора года президентства Трампа они поднялись в среднем на 20 процентов.

Подъем учетной ставки, начавшийся около двух лет назад, может негативно отразиться на экономическом росте и прибыльности корпораций, опасаются инвесторы. Больше всего в результате падения пострадали акции высокотехнологичных кампаний, курсы многих из которых многократно выросли за последние годы. Президент Трамп отреагировал в среду на рыночные потрясения публичной критикой в адрес руководства Федеральной резервной системой. "Федеральный резерв совершает ошибку, - сказал Дональд Трамп, - я думаю, они сошли с ума".