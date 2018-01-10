Глава фирмы, собравшей "досье Трампа", защищает эти документы

Во вторник сенатор-демократ Дайан Файнстин обнародовала стенограмму закрытого выступления перед сенатским юридическим комитетом Гленна Симпсона, главы исследовательской фирмы Fusion GPS, финансировавшей сбор материалов для так называемого "досье Трампа", из которого следуют, что люди из окружения кандидата Трампа вступали в контакты с представителями Кремля, и что у российских властей может быть некий компромат на Дональда Трампа.

Сам Дональд Трамп и его бывшие советники отвергают информацию, содержащуюся в "досье", как не имеющие отношения к реальности домыслы и настаивают на том, что сбор и распространение этих материалов представлял собой попытку противников Трампа подорвать его избирательные шансы. В ноябре на слушаниях в Сенате законодатели выясняли подробности происхождения этого досье и подлинности содержащихся в нем утверждений.

Согласно обнародованной стенограмме, первоначально, сбор досье финансировали республиканцы, выступавшие против номинации Трампа в президенты от Республиканской партии, затем расследование оплачивал предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Получив заказ проверить деловые контакты Дональда Трампа в России, Fusion GPS наняла бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, который, благодаря своим контактам в Москве, обнаружил данные, которые выглядели столь тревожными, что счел необходимым предоставить их ФБР. ФБР к тому времени уже вело расследование российских связей людей из окружения Дональда Трампа. По словам Симпсона, некоторые сведения, собранные Стилом были якобы подтверждены ФБР. Сам Кристофер Стил, заявил во время сенатских слушаний Гленн Симпсон, был сотрудником британской разведки, специализировавшимся на российских делах. "Он обладает безупречной репутацией человека, который не преувеличивает, не придумывает и не пытается всучить вам чепуху", - заявил Симпсон.

В этой стенограмме закрытого заседания юридического комитета Сената специалисты не обнаружили никакой новой информации, касающейся связей предвыборного штаба Трампа с российскими гражданами. Специальный прокурор Роберт Мюллер продолжает расследовать российское вмешательство в американские президентские выборы. Ожидается, что вскоре президент Дональд Трамп ответит на вопросы специального прокурора.

Во вторник адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн предъявил иски изданию Buzzfeed, обнародовавшему "досье Трампа", и фирме Fusion GPS, обвинив их в клевете. Майкл Коэн упомянут в этом досье, как человек встречавшийся с российскими представителями, что, по его словам, является ложью.