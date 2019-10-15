Бывшая советник Трампа по России дала показания в Конгрессе

Бывшая глава российского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте США Фиона Хилл выступила в понедельник на закрытых слушаниях в Палате представителей, где она сообщила о том, что советники президента Трампа были крайне обеспокоены попытками нескольких людей близких к президенту подтолкнуть новое правительство Украины к расследованию деятельности на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Выступление Фионы Хилл на слушаниях, проходивших в рамках расследования Палаты представителей, которое может привести к импичменту президента, продолжалось девять часов. По данным газеты Wall Street Journal, Хилл подробно рассказала об июльском совещании с участием представителей украинского правительства, на котором посол США в ЕС Гордон Сондлэнд поднял вопрос о расследованиях. Эта идея показалась настолько неуместной Фионе Хилл и бывшему помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону, что они обратились к юрисконсульту совета по нацбезопасности со своими опасениями.

Фиона Хилл - второй бывший высокопоставленный сотрудник администрации Трампа, выступающий на закрытых слушаниях в Палате представителей. На прошлой неделе перед законодателями выступила бывший посол США в Киеве Мэри Йованович, которую, как пишет американская пресса, отправили в досрочную отставку за то, что она протестовала против попыток взаимодействия с правительством Украины по неофициальным каналам, предпринимавшихся личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани.

Палата представителей расследует сообщения о том, что президент Трамп пытался оказать давление на украинские власти, требуя от них расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена и информацию о причастности к вмешательству в американские выборы украинцев. По мнению критиков Трампа, попытки привлечь иностранную помощь в борьбе со своим потенциальным соперником на будущих президентских выборах могут стать основанием для предания президента импичменту.

Американский посол в Европейском союза Гордон Сондлэнд выступит на слушаниях в Конгрессе в четверг.