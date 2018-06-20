CША покинули Совет ООН по правам человека

Cоединенные Штаты отказались от членства в Совете ООН по правам человека, назвав специализированный орган ООН "ханжеским и корыстным".

Во вторник, выступая в Госдепартаменте, постоянный представитель ООН Никки Хейли осудила Совет за то, что тот закрывает глаза на серьезные нарушения прав человека властями авторитарных стран, но при этом превратил Израиль в объект постоянной критики. Назвав Совет ООН по правам человека "выгребной ямой политической предвзятости", Никки Хейли упомянула Кубу, Россию, Китай, Египет, Венесуэлу в качестве стран, препятствующих реформе Совета и пожурила союзников США за то, что те не хотят всерьез бросит вызов статусу-кво.

Представители американских правозащитных организацией выразили сожаление по поводу этого решения администрации Дональда Трампа. В совместном заявлении представители 12 групп заявили, что отсуствие Соединенных Штатов в Совете по правам человека сделает "более трудным утверждение прав человека и оказание помощи пострадавшим во всем мире".

Соединенные Штаты отказались от участия в работе Совета сразу после его организации в 2006 году. США стали его членом в президентство Барака Обамы.