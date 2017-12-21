США могут отказать в финансовой помощи своим критикам в ООН

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Президент США Дональд Трамп обещает прекратить оказание американской финансовой помощи государствам, которые проголосуют за проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, призывающей Белый дом отозвать свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
В среду в беседе с журналистами Трамп сказал: «Они получают от Соединенных Штатов сотни миллионов, если не миллиарды долларов, и при этом собираются голосовать против нас. Ладно, не велика беда, пусть голосуют — мы сэкономим в результате огромные деньги. Но тех, кто выступит против нас, мы не забудем».
В четверг 193 страны-участницы Генассамблеи соберутся на экстренное заседание, чтобы рассмотреть соответствующую резолюцию. В понедельник США заблокировали в Совете Безопасности внесенную Египтом резолюцию, в которой выражается «глубокое сожаление по поводу недавних решений, касающихся статуса Иерусалима», хотя Соединенные Штаты в ней прямо не упомянуты. За резолюцию проголосовали 14 стран.
Как сообщает Reuters, во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли направила письмо десяткам делегаций с предупреждением, что Трамп просил передать ему список стран, которые поддержат инициативу Египта.
В 2016 году Соединенные Штаты предоставили военно-экономическую помощь странам Ближнего Востока, Северной и черной Африки на 26 миллиардов долларов, на 6,7 миллиарда - государствам южной и центральной Азии и на 2,2 миллиарда — соседям в Западном полушарии.
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