США называют действия Кремля в Венесуэле "неприемлемыми"

Белый дом назвал действия Кремля в Венесуэле «неприемлемыми». Как заявил в среду в интервью CNN помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Россия "только и мечтает о том, чтобы ткнуть Америке пальцем в глаз". Кремль как самостоятельно, так и с помощью Кубы пытается удержать в своей орбите важную страну Латинской Америки, добавил Болтон в интервью телекомпании CNN.

По его оценке, Москвой движет не идеология, а традиционные геополитические соображения – попытка соперничества с США. В свою очередь президент Трамп пытается довести до Кремля, что "Белый дом возрождает доктрину Монро", провозглашающую недопустимость вмешательства заморских держав в дела стран Западного полушария непосредственно или через сателлитов, подчеркнул Болтон.

Помощник по национальной безопасности рассказал, что диалог с Москвой относительно Венесуэлы осуществляется на разных уровнях и что он будет продолжаться. Вместе с тем Белый дом не будет ограничиваться увещеваниями. "Мы ужесточаем санкции против Мадуро, которые методично и планомерно подрывают основу режима, лишают его средств на материальное обеспечение армии, включая выплату жалованья военнослужащим", - отметил Болтон.

Между тем в среду власти Венесуэлы резко ограничили доступ жителей страны к интернету, временно заблокировав несколько популярных в стране социальных сетей для того, чтобы не позволить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо воспользоваться ими для организации массовых протестов. Власти также прибегли к необычной мере, заблокировав сайты и телеканалы информационных служб CNN и ВВС за репортажи об акциях протеста.