Wall Street Journal: США и власти Венесуэлы ведут секретные переговоры

Администрация Дональда Трампа вступила в переговоры с людьми из ближайшего окружения непризнанного Соединенными Штатами и десятками других стран президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью создания условий для ухода Мадуро с поста президента и проведения свободных выборов в стране, находящейся в глубокой экономической депрессии. Об этом в среду вечером сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на венесуэльцев, принимающих участие в переговорах.

В контакты с администрацией Трампа вовлечен Диосдадо Кабельо, глава конституционной ассамблеи страны, в прошлом глава парламента Венесуэлы, который стал объектом американских санкций по подозрениям в причастности к контрабанде наркотиков. Их цель - разрешить политический кризис в стране мирным путем. Эти переговоры находятся на начальной стадии.

Интерес Кабельо и других участников переговоров с венесуэльской стороны заключается в том, чтобы получить американские и международные гарантии того, что они смогут оставаться в стране и не опасаться за свою безопасность. Эти гарантии должно уважать правительство, которое придет к власти в Венесуэле в результате мирного процесса.

Впервые о контактах американской администрации с людьми из окружения Мадуро стало известно во вторник из уст самого Дональда Трампа. Чуть позже наличие контактов подтвердил Николас Мадуро.

Как пишет The Wall Street Journal, переговоры с Кабельо - признание администрацией Трампа того, что ее усилия вынудить Николаса Мадуро уйти в отставку застопорились и она пытается привлечь к этому процессу другие центры власти в Венесуэле.