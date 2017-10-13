Заложники талибов освобождены через пять лет после похищения

Американо-канадская супружеская пара и их трое детей, находившихся в заложниках у талибов в течение 5 лет, были освобождены на территории Пакистана в результате операции пакистанской армии.

Пакистанские солдаты после короткой перестрелки освободили в среду американку и ее канадского мужа, похищенных террористической группировкой Хаккани в октябре 2012 года. Перехват машины, в которой боевики перевозили Кейтлан Коулман, Джошуа Бойла и их троих детей, произошел в районе города Кохат на северо-западе страны. Оттуда семья была переправлена вертолетом в Исламабад и находится сейчас в американском посольстве. Пакистанцы действовали на основе информации, переданной им США и собранной с помощью американских беспилотников.

Пара была взята в заложники во время их путешествия по странам региона. В момент похищения пять лет назад Коулман была беременна, ее дети родились в Афганистане. Боевики из группировки Хаккани пытались обменять Коулман и Бойла на одного из своих командиров, схваченных в Афганистане.

В четверг президент Трамп сделал заявление, в котором говорится: «Это положительный момент в наших отношениях с Пакистаном. Сотрудничество, проявленное пакистанским правительством, доказывает, что оно внимательно относится к нашим просьбам взять на себя большую роль в обеспечении безопасности региона».

Возвращение семьи в Канаду осложнено тем, что Джошуа Бойл отказывается лететь американским военно-транспортным самолетом на базу Баграм под Кабулом в знак протеста против того, что американцы и их афганские союзники якобы пытают там пленных талибов.

Первой женой Джошуа Бойла была сестра пакистанского террориста, который попал в плен к американцам и провел десять лет в тюрьме Гуантанамо.