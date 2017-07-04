На Аляске установили памятник инициатору покупки полуострова

В понедельник в столице Аляски городе Джуно был торжественно открыт памятник Уильяму Сьюарду, который, будучи госсекретарем США, организовал покупку Аляски Соединенными Штатами.

Почти двухметровая бронзовая статуя Сьюарда установлена напротив законодательного собрания штата - Капитолия. Ее установка приурочена к 150-летию подписания американо-российского соглашения, согласно которому огромная территория в 1,5 миллиона квадратных километров была приобретена за 7 миллионов 200 тысяч долларов (123 миллиона в сегодняшних долларах). Россия дала понять о желании продать Аляску еще в конце 1850-х годов, опасаясь, что она может потерять ее из-за экспансии жителей Британской Колумбии. Уильям Сьюард был инициатором приобретения. Именно он убедил Конгресс выделить значительную по тем временам сумму на покупку территории, которую скептики окрестили "садом белых медведей". Лишь открытие богатых месторождений золота в конце 19 века возбудило интерес к Аляске и подтвердило правоту Сьюарда.

Имя Сьюарда носит небольшой город на Аляске, расположенный в одном из живописнейших заливов.