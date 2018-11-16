США готовы начать судебное преследование Ассанжа

Генеральная прокуратура США готова завести уголовное дело на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает со ссылкой на осведомленные источники газета The Wall Street Journal. По информации, полученной газетой, вероятность передачи Ассанжа американскому правосудию увеличивается.

Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище в 2012 году. Ассанж тогда укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его преследовали по обвинению в изнасиловании и с тех пор находится в эквадорском посольстве.

Растущий оптимизм американцев по поводу перспектив экстрадиции Ассанжа основан на том, что его отношения с эквадорскими властями резко ухудшились после прихода к власти в прошлом году президента Ленина Морено. Новый руководитель назвал Ассанжа “занозой в боку у Эквадора“ и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно.

Ассанж нарушил данное эквадорским властям обещание не вмешиваться в политику и поддержал каталонских сепаратистов в их конфронтации с Испанией, чем вызвал сильную критику Мадрида. Ассанж также критиковал Великобританию за высылку российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, изучающий “российский след“ в президентской кампании в США 2016 года, назвал WikiLeaks пособником российской разведки, ответственным за разглашение тысяч конфиденциальных документов Демократической партии, похищенных хакерами. Репутация Ассанжа в США сильно пострадала, и ему сейчас трудно позиционировать себя как журналиста.

Как отмечает The Wall Street Journal, Генпрокуратура может открыто предъявить обвинение в шпионаже лично Ассанжу в надежде, что представленные улики побудят власти Эквадора выдать его. Никаких официальных шагов в направлении экстрадиции Вашингтон пока не сделал.

Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, “судебное преследование за публикацию честной информации создаст опаснейший прецедент .