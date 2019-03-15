Сенат США отменяет чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Верхняя палата Конгресса США в четверг одобрила резолюцию о прекращении чрезвычайного положения на границе с Мексикой, введённого президентом Дональдом Трампом.

59 сенаторов среди которых 12 республиканцев проголосовали "за", 41 - "против". Тем не менее, Конгрессу вряд ли удастся набрать преодолеть ожидаемое вето президента. По данным американских СМИ, уже идет подготовка для президентского вето, о котором может быть объявлено в пятницу Для преодоления вето президента потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса – нереалистический, как считают наблюдатели, вариант.

С самого начала своего президентства Дональд Трамп сделал приоритетом своей внутренней политики сооружение сотен километров стены вдоль границы США с Мексикой. По словам президента, сооружение такой стены требуется для прекращения потока нелегальных иммигрантов в США и деятельности криминальных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков и людей.

Отказ Конгресса продлить чрезвычайное положение является ударом по прерогативам исполнительной власти. Однако, что даже члены Республиканской партии считают, что Трамп нередко слишком широко трактует президентские полномочия. Чрезвычайные полномочия, которыми наделен американский президент, используются обычно в непредвиденных или непредсказуемых ситуациях, которые требуют быстрого принятия решений. По мнению многих политиков - как демократов, так и республиканцев, сооружение стены не является таким неотложным приоритетом и Трампу не следовало принимать на себя функции, которыми наделен Конгресс, в частности перераспределения средств федерального бюджета. Некоторые республиканские сенаторы опасались также, что поддержка Трампа в продлении чрезвычайного положения могла создать опасный прецедент для будущих президентов от Демократической партии, которые могли бы тогда вводить чрезвычайное положение по любому вопросу, по которому они жестко расходились во мнении с республиканцами.