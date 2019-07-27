Верховный суд: Трамп может начать сооружение стены на границе с Мексикой

В пятницу Верховный суд США подтвердил право президента США Дональда Трампа использовать два с половиной миллиарда долларов из бюджета Пентагона на сооружение пограничной стены на границе с Мексикой.

Это право президента оспаривалось несколькими ведущими природоохранными группами, утверждавшими, что подобное сооружение затруднит не позволит американцам любоваться природными красотами и использовать территорию вдоль стены для отдыха. Верховный суд пришел к выводу, что у истцов нет законных оснований выступать в этой роли. Около двух месяцев назад федеральный суд отверг иск членов Палаты представителей, настаивавших на том, что президент не имеет права своей властью расходовать средства на цели, не оговоренные решением Конгресса.

Противостояние между демократическим большинством Конгресса и президентом Трампом началось в феврале, когда Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой с тем, чтобы воспользоваться деньгами Пентагона для сооружения пограничной стены. Президент пошел на этот шаг после отказа Конгресса выделить средства на строительство заграждения на границе. С тех пор попытка президента воспользоваться бюджетом Пентагона была объектом судебных тяжб в разных судах.

Решение Верховного суда позволит администрации Трампа начать строительство пограничной стены на ста пятидесятикилометровом отрезке границы. Одновременно, продолжаются несколько тяжб, результаты которых могут отразиться на судьбе пограничной стены. Ее сооружение было одним из главных предвыборных обещаний кандидата Трампа.