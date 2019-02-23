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Трамп назначил посла в Канаде постпредом США в ООН

Келли Крафт (на снимке справа) в 2017 году среди кандидатов на должность послов США в Сингапуре, Великобритании , НАТО и Канаде

Келли Крафт, нынешний посол США в Канаде, будет назначена постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН, объявил в пятницу президент Дональд Трамп.

В случае утверждения ее на эту должность Сенатом Крафт придет на смену Никки Хейли, которая покинула этот пост в конце прошлого года. Дональд Трамп предложил этот пост пресс-секретарю Госдепартамента Хезер Нойерт, но она отклонила предложение.

Должность постоянного представителя в ООН является одной из самых заметных во внешнеполитическом ведомстве США, чьи заявления во время заседаний Совета безопасности ООН нередко получают большую огласку. Никки Хейли была известна своими резкими высказываниями в отношении российских действий на Украине и в Сирии. Во многих администрациях постоянный представитель в ООН был членом кабинета министров и принимал участие в заседаниях правительства. Президент Трамп лишил постпреда в ООН статуса министра.

В качестве посла в Канаде, куда она была назначена президентом Трампом, Келли Крафт принимала участие в организации переговоров, которые привели к заключению нового договора между США, Канадой и Мексикой о зоне свободной торговли в Северной Америке. В президентство Джорджа Буша-младшего она работала в представительстве США в ООН. Она занималась предпринимательством и вносила крупные пожертвования в избирательные кампании республиканских кандидатов в президенты, в том числе Дональда Трампа.

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