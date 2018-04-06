Президент Трамп пригрозил Китаю новыми импортными пошлинами

Китайский экспорт в США объемом в 100 миллиардов долларов может стать объектом повышенных пошлин, объявил в четверг вечером президент США Дональд Трамп. Эти пошлины могут быть введены в дополнение к 25-процентным пошлинам на 50 миллиардов долларов китайских товаров, о которых Вашингтон объявил во вторник.

Таким образом президент Трамп отреагировал на ответный шаг Пекина, пригрозившего введением повышенных пошлин против такого же объема американского импорта. Причем главным объектом пошлин должна была стать американская сельскохозяйственная продукция из штатов, большинство жителей которых проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах.

Дональд Трамп привел "несправедливый ответ" Китая как повод для потенциальных дополнительных торговых тарифов. Как заявил Белый дом, первоначальное решение было принято на основании тщательного анализа фактов, в то время, как решение Китая было безосновательным.

Первоначальное решение Белого дома спровоцировало падение курсов акций на американских финансовых рынках, после чего несколько представителей администрации заявили, что угроза введения пошлин является лишь аргументом в переговорах об открытии рынков Китая для американских товаров и надежной защите американской интеллектуальной собственности. В случае успеха переговоров пошлины вводится не будут.

Ответ Пекина и реакция на него президента Трампа, по мнению экспертов, повышает вероятность торговой войны между двумя странами с первой и второй по масштабам экономикой в мире. На Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг вечером резко упали фьючерсы.