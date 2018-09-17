CША вводят пошлины на китайский экспорт

Соединенные Штаты введут 10-процентные импортные пошлины на ввозимые из Китая товары на сумму 200 миллиардов долларов. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом в понедельник. С 1 января будущего года импортные пошлины поднимутся до 25 процентов.

Этот шаг предпринят в ответ на отказ Пекина шире открыть свой рынок для американских товаров, прекратить масштабную государственную поддержку экспортных отраслей промышленности и отказаться от требования передачи китайским фирмам технологий в качестве условия выхода на китайский рынок. Президент Трамп также настаивает на необходимости значительно сократить американский дефицит в торговле с Китаем.

В отличие от первого раунда тарифов в отношении сравнительного узкого круга китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов, введенных ранее в этом году, на этот раз их объектом будет и продукция массового пользования. Несколько ведущих американских фирм предупредили Белый дом, что удорожание компонентов, производимых в Китае, негативно отразится на их деятельности, может привести к потере рабочих мест в США. Против новых пошлин выступила торговая палата США.

Объявляя о новых мерах, президент Трамп заявил, что они стали результатом отказа Пекина адекватно откликнуться на беспокойство США. "Я вновь призывают китайское руководство предпринять безотлагательные действия с целью прекращения несправедливой торговой практики", - заявил Дональд Трамп. Он предупредил, что если Пекин не зазочет договариваться он готов обложить повышенными пошлинами весь китайский импорт в США.

Министр торговли США Стив Мнучин пригласил китайскую делегацию прибыть на переговоры в Вашингтон для обсуждения возможных торговых соглашений. Однако Пекин заявил, что переговоры не состоятся в случае введения новых пошлин. Он обещает дать равнозначный ответ на американские пошлины.