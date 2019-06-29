Дональд Трамп готов "к продуктивным" переговорам с Си Цзиньпином

Дональд Трамп настроен оптимистически в преддверии переговоров с председателем КНР с Си Цзиньпином, которые пройдут в субботу в кулуарах саммита «Группы двадцати».

Президент Трамп заявил в пятницу, что он надеется на продуктивные переговоры с китайским лидером, однако в ответ на вопрос, обещал ли он Си шестимесячную отсрочку на введение новых пошлин на китайский импорт объемом в 300 миллиардов долларов, Трамп ответил: «Нет».

Американская администрация уже ввела тарифы на 250 миллиардов долларов китайского импорта и угрожает обложить импортными пошлинами китайские товары еще на 300 миллиардов. В результате этого фактически весь китайский импорт в США станет объектом повышенных пошлин. После серии встреч с лидерами двадцати стран Трамп дал ясно понять, что его приоритетом являются двусторонние торговые сделки для стимулирования экономики США.



Пекин последовательно отвергает обвинения со стороны западных стран, особенно Соединенных Штатов и Европейского Союза, что в Китае стандартной практикой является нарушение прав интеллектуальной собственности и создание препон и помех для деятельности иностранных предпринимателей.



На встрече в Осаке Трамп также обсудить ситуацию вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei, чье оборудование, как предупреждают американцы, может дать доступ китайским властям к системам связи в западных странах и тем самым представлять угрозу национальной безопасности США и союзников. Вашингтон уже ввел массовый запрет на использование компонентов Huawei американскими компаниями, но США добиваются, чтобы схожие ограничения были наложены и их союзниками.

Однако в Осаке Трамп высказал предположение, что ослабление ограничений США в отношении Huawei может стать фактором в торговой сделке с Китаем.