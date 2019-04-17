CША разрешат судить иностранные фирмы, действующие на Кубе

Администрация президента США Дональда Трампа намерена разрешить бывшим владельцам предъявлять иски в американских судах иностранным компаниям, действующим Кубе и пользующимся принадлежавшим американцам имуществом, национализированным после прихода к власти Фиделя Кастро.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в среду объяснит решение администрации на публичном выступлении в Майами - крупнейшем центре кубинских иммигрантов в США, а также объявит о новых санкциях в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

В 1996 году Конгрессом США был принят закон Хелмса-Бертона, которым предоставляется возможность судить иностранные компании на Кубе, которые пользуются экспроприированным имуществом. Однако все предшественники Трампа приостанавливали действие, закона, ссылаясь на национальные интересы. Они опасались, что преследование иностранных кампаний вызовет ответные действия против американских кампаний и внесет хаос в систему торговых отношений со странами-союзниками.

Введение в силу этого закона может привести к судебному преследованию не только иностранных компаний в основном из Европы и Канады, но также и некоторых американских корпораций. Это также нанесет удар по усилиям Кубы по привлечению дополнительных иностранных инвестиций. Согласно источникам в Белом доме, такой вызван отчасти поддержкой Гаваной правительства Николаса Мадуро в Венесуэле, которое США считают нелегитимным.

Даже если американская администрация позволит возбуждение этих судебных исков в американских судах, пока нет ясности относительно правового статуса таких имущественных претензий. Кроме того, Европейский союз уже предупредил, что если американская администрация пойдет на такой шаг, то он обратится с запросом относительно правомерности таких действий во Всемирную торговую организацию.

После прихода в Белый дом Дональд Трамп отменил послабления на торговлю с Кубой, введенные администрацией Барака Обамы, были вновь запрещены туристические поездки на Кубу американских граждан. В Белом доме не скрывают, что одной из целей внешнеполитической стратегии администрации Трампа является противостояние тройке авторитарных латиноамериканских режимов: на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа.

