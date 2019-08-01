Уолл-стрит ответил падением на первое за десять лет снижение учетной ставки

В среду Федеральная резервная система (Центральный банк США) снизила процентную ставку на четверть процента до уровня 2.00-2.25 процента годовых. За снижение ставки проголосовали 8 из 10 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который определяет ставку, исходя из которой Федеральный резерв предоставляет кредиты коммерческим банкам.

В пресс-релизе Федеральной резервной системы отмечается, что несмотря на то, что уровень безработицы в США остается низким, экономика растет умеренными темпами, решение о снижении ставки было принято на фоне замедления роста глобальной экономики. Целью американского центрального банка являются поддержка условий, стимулирующих стабильный рынок труда, экономический рост и сдерживание инфляции на уровне ниже двух процентов.

Вслед за этим решением курсы на американских биржах упали, поскольку инвесторы ожидали, что центральный банк объявит о готовности продолжать снижение ставки для поддержки экономики, чего не произошло. В интервью сайту MarketWatch директор финансовой компании Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан отмечает, что это кратковременная реакция финансовых рынков, которые пока не осознают, что такого шага, скорее всего, будет достаточно для стимулирования экономического роста. В то же время, подчеркивает Макмиллан, фундамент американской экономики остается прочным. Некоторые другие комментаторы считают, что первое за десять лет решение о снижении ставки является всего лишь началом серии снижений ставки, чтобы не допустить спада роста экономической активности и в конечном счете - рецессии. Некоторые экономисты видят в решении о снижении ставки также беспокойство о последствиях тарифных войн американской администрации с Китаем для американской и глобальной экономики.

Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев критиковал главу Федерального резерва Джерома Пауэлла за недостаточные, по его словам, действия центрального банка по стимулированию американской экономики. Трамп считает, что необходимо снижение ставки и в будущем. На пресс-конференции после объявления о снижении ставки Пауэлл сказал, что давление со стороны президента не являлось фактором в принятии решения. По закону Федеральная резервная система полностью независима в своей деятельности от исполнительной власти.

Следующее заседание FED состоится в середине сентября.