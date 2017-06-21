Кандидат-республиканец победила на важных выборах в Конгресс США

Во вторник член Республиканской партии Карен Хэндел победила на выборах в Палату представителей Конгресса США от штата Джорджия, одержав верх над кандидатом от демократов Джоном Оссофым. Это были самые дорогие в истории страны выборы в Конгресс.

Выборы в избирательном округе в пригородах Атланты привлекли внимание всей страны, поскольку они рассматривались многими наблюдателями как референдум о президентстве Дональда Трампа. Два кандидата претендовали на место в Конгрессе, освободившееся после ухода республиканца Тома Прайса на должность министра здравоохранения в кабинет Трампа. Демократы собрали беспрецедентную сумму - больше 31 миллиона долларов на поддержку своего кандидата-центриста, рассчитывая на то, что у него есть реальный шанс на победу, если ему удастся привлечь на свою сторону республиканцев, недовольных президентством Дональда Трампа. В избирательный штаб республиканского кандидата поступило больше 23 миллионов долларов.

Американские средства информации называют поражение болезненным ударом для Демократической партии, которая рассчитывает, что на волне анти-трамповских настроений она может вернуть себе большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в 2018 году.

В результате специальных выборов республиканские кандидаты сохранили для партии все 4 места в Конгрессе, освободившиеся со времени выборов в ноябре прошлого года.