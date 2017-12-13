Демократ одержал неожиданную победу на выборах в Сенат в Алабаме

Демократ Даг Джонс взял верх над республиканцем Роем Мором на внеочердных выборах в Сенат от южного штата Алабама. Демократ набрал около 50 процентов голосов, республиканец — меньше 49 процентов. Борьба велась за место, освобожденное Джеффом Сешнсом, которого президент Трамп назначил министром юстиции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Последний раз кандидат от Демократической выигрывал выборы в Сенат от консервативной Алабамы 25 лет назад. Победа Джонса расценивается как крупное поражение республиканцев и Трампа, которому теперь будет еще труднее проводить свою законодательную программу через верхнюю палату Конгресса, где у республиканцев было 52 места, у демократов - 48.

На шансы Роя Мора отрицательно повлияли обвинения в домогательствах, выдвинутые несколькими женщинами, которых он якобы совращал много лет назад, еще в пору их несовершеннолетия. Даже если бы Мор победил, некоторые однопартийцы предлагали объявить ему обструкцию и изгнать из Сената.

В последние дни кампании президент энергично поддерживал Мора, говоря, что он станет надежным его союзником в Сенате. Большие пожертвования в его избирательный фонд сделал Национальный комитет Республиканской партии. Штаб Дага Джонса тоже получил крупные денежные вливания со всех концов страны. Костяк его сторонников составили афроамериканцы, а также белый средний класс, который обычно голосует за республиканцев, но сей раз предпочел не запятнанного обвинениями кандидата. Сам Трамп в 2016 году победил в Алабаме, набрав более 60 процентов голосов изибирателей.

Во вторник поздно вечером Рой Мор отказывался признать результаты выборов