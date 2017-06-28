Президент Трамп объявит о стратегии "энергетического доминирования"

Президент США Дональд Трамп представит в четверг план действий, направленный на стимулирование добычи нефти, газа и угля в США и экспорта энергоресурсов. Цель - создать дополнительные рабочие места и помочь обеспечить дешевым топливом союзников, сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно представителям администрации, президент Трамп изложит свои идеи в четверг во время выступления в министерстве энергетики. "Энергетическое доминирование" станет, по их словам, одним из основных тезисов президентства Трампа. О конкретных предложениях, с которыми выступит президент, пока не сообщается. Известно, что он поставил своей целью уменьшение государственного регулирования энергетической отрасли и создания благоприятных условий для экспорта американских углеводородов.

Как заявил министр энергетики США Рик Перри, важным акцентом новой стратегии станет экспорт американского сжиженного газа. США также намерены увеличить экспорт угля и инвестировать в технологии, способствующие уменьшению вредных выбросов с электростанций, работающих на угле. Украина, по словам Перри, может в будущем импортировать американский уголь. Развитие атомной энергетики также в планах новой американской администрации, подчеркнул министр энергетики.