Инспектор Минюста США: ФБР обоснованно расследовало штаб Трампа

У руководителей ФБР было достаточно оснований для того, начать расследование людей из предвыборного штаба Дональда Трампа, подозреваемых в сговоре с российскими представителями, однако расследование было плохо скоординировано, был выявлен ряд процедурных нарушений и факты манипулирования информацией сотрудниками ФБР во время подготовки запросов на выдачу ордера на прослушивание телефона одного из сотрудников штаба Трампа. Таков основной вывод, сделанный главным инспектором Министерства юстиции США, в специальном отчете, посвященном обстоятельствам начала так называемого "российского" расследования ФБР.

Расследование действий ФБР было предпринято главным инспектором Министерства в ответ на заявления президента Трампа и законодателей-республиканцев о том, что Федеральное бюро расследований без достаточных оснований в июле 2016 года начало наблюдение за несколькими людьми, имевшими отношение к избирательному штабу Трампа, что эти действия были предприняты политическими противниками Дональда Трампа. В отчете главного инспектора говорится о том, что он не обнаружил умышленных проступков или политически мотивированных решений со стороны руководства ФБР. По его мнению, расследования Картера Пейджа, Джорджа Попадопулоса, Пола Манафорта и Майкла Флинна, работавших в штабе Трампа, были обоснованы интересами безопасности Соединенных Штатов. Вместе с тем, в отчете содержится информация о 17-ти значительных случаях использования агентами ФБР неточной или неполной информации, на основании которой специальным секретным судом были выданы ордера на прослушивание телефона советника штаба Трампа Картера Пейджа, в частности, использования так называемого "досье Стила", содержащего сомнительные сведения, в качестве одной из улик.

Генеральный прокурор США Уильям Барр, выражавший в прошлом сомнения в обоснованности действий ФБР, заявил о том, что, по его мнению, отчет подтверждает, что оснований для начала масштабного расследования избирательного штаба Трампа было недостаточно. Барр несколько месяцев назад назначил специального прокурора, который ведет свое собственное уголовное дознание, связанное с действиями ФБР. Специальный прокурор Джон Дархэм сделал в понедельник крайне необычное заявление, сообщив о своем несогласии с выводами отчета главного инспектора Министерства юстиции, касающимися оснований и обстоятельств заведения дела ФБР против сотрудников предвыборного штаба Трампа.

По словам президента Трампа, отчет показал, что ситуация в действительности была хуже, чем он предполагал. "Это была попытка свержения правительства... и к этому были причастны многие люди", - заявил Дональд Трамп. Он объявил о том, что ждет результатов расследования Дархэма, у которого гораздо более широкие возможности и полномочия для сбора информации.

Главный инспектор Министерства юстиции Майкл Хоровиц подчеркнул, что правила, на основании которых ФБР может начать подобные расследование, позволяют начать их при наличии лишь "достаточно разумных оснований" считать, что существует угроза национальной безопасности США. Такие основания, по его мнению, были.